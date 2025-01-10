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Регион
10 января, 13:42

Медведь пробуждается: На Западе признали бессилие НАТО перед «Орешником»

Журналист Боуз: НАТО не обладает оружием, способным защитить от «Орешника»

У НАТО не таких вооружений, которые позволили бы противостоять российской ракетной системе «Орешник». Об этом на личной странице в социальной сети X написал ирландский публицист Чей Боуз.

«У НАТО нет ответа на новейшую российскую ракетную систему «Орешник». Они не могут её остановить, и они это знают. Они также знают, что пройдут годы, прежде чем они смогут хотя бы приблизиться к этому. Она может нанести удар по любой точке Европы по своему желанию. Медведь пробуждается», — отметил он.

Авторитетный американский словарь упомянул «Орешник» в своей статье
Авторитетный американский словарь упомянул «Орешник» в своей статье

Ранее к аналогичным выводам пришли и в Штатах. Там отметили особенную уязвимость Великобритании перед ударами гиперзвуковой баллистики, ведь в королевстве нет систем ПРО, которые способны защитить от атак ракетами дальнего действия, способных к сложным манёврам. К тому же состояние британской противовоздушной обороны уже давно вызывает беспокойство среди остальных членов альянса.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Юрий Лысенко
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