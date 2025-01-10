Медведь пробуждается: На Западе признали бессилие НАТО перед «Орешником»

У НАТО не таких вооружений, которые позволили бы противостоять российской ракетной системе «Орешник». Об этом на личной странице в социальной сети X написал ирландский публицист Чей Боуз.

«У НАТО нет ответа на новейшую российскую ракетную систему «Орешник». Они не могут её остановить, и они это знают. Они также знают, что пройдут годы, прежде чем они смогут хотя бы приблизиться к этому. Она может нанести удар по любой точке Европы по своему желанию. Медведь пробуждается», — отметил он.