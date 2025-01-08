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Регион
8 января, 13:50

Великобритания оказалась беззащитна перед российским «Орешником»

MWM: Удар «Орешником» указал на уязвимость Британии к баллистическим ракетам

Удар гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» подчеркнул уязвимость Великобритании к оружию такого рода. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.

«Уязвимость Великобритании к ударам баллистических ракет подчеркнул ноябрьский удар российской гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по украинской цели — первое в истории боевое применение оружия такого рода», — указано в статье.

Авторы материала уточнили, что действующие в Британии системы противоракетной обороны не способны выстоять против более дальних или более сложных атак. Журналисты напомнили, что другие союзники Великобритании в НАТО уже выражали свою озабоченность из-за состояния противовоздушной обороны (ПВО) страны.

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Напомним, что боевое испытание ракетной системы средней дальности «Орешник» состоялось 21 ноября 2024 года. Был поражён военный завод в Днепропетровске. ВС России нанесли удар в ответ на обстрелы территории РФ западными дальнобойными ракетами. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что «Орешник» является надёжным средством защиты территориальной целостности страны. Шансов сбить ракету нет, отмечал глава государства.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexyz3d

Дарья Нарыкова
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