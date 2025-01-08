Великобритания оказалась беззащитна перед российским «Орешником»

Удар гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» подчеркнул уязвимость Великобритании к оружию такого рода. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.

«Уязвимость Великобритании к ударам баллистических ракет подчеркнул ноябрьский удар российской гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по украинской цели — первое в истории боевое применение оружия такого рода», — указано в статье.

Авторы материала уточнили, что действующие в Британии системы противоракетной обороны не способны выстоять против более дальних или более сложных атак. Журналисты напомнили, что другие союзники Великобритании в НАТО уже выражали свою озабоченность из-за состояния противовоздушной обороны (ПВО) страны.