Авторитетный американский словарь упомянул «Орешник» в своей статье

Новейшую российскую ракету «Орешник» упомянул в статье о термине «гиперзвуковой» авторитетный американский словарь Merriam-Webster. Военная разработка РФ приводится в качестве примера гиперзвукового оружия. В статье приводится отрывок из публикации издания Newsweek.

«THAAD – единственная система в арсенале США, способная перехватывать гиперзвуковые цели, такие как »Орешник«, возможности которой [президент РФ Владимир] Путин подчеркнул после её применения по Днепру в ноябре», — говорится в статье.

Уточняется, что Merriam-Webster автоматически собирает примеры из открытых источников для иллюстрации актуального использования слова и они не отражают точку зрения редакции.

Напомним, ранее во время прямой линии президент России Владимир Путин бросил вызов Западу, сомневающемуся в неуязвимости «Орешника». Глава государства пригласил иностранных военных опробовать все средства перехвата против российской ракеты. Зарубежные СМИ были озадачены такой «дуэлью». Позже, в интервью, Путин подтвердил, что его слова не были шуткой, и Россия готова к дуэли в любой момент.