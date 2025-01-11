Генерал США раскрыл работу оборонщиков всего мира над оружием против «Орешника»
Генерал США Макмастер: «Орешник» изменил правила игры в украинском конфликте
Новая баллистическая ракета России «Орешник» смогла полностью изменить правила игры в украинском конфликте. Сегодня ни у одного государства нет средства, способного перехватить это вооружение, заявил aif.ru экс-советник по нацбезопасности США генерал Герберт Макмастер.
«Наши вероятностные модели защиты от ракетных атак показывают, что американские системы THAAD и Aegis не могут быть использованы для противодействия «Орешнику» и вряд ли достигнут необходимой надёжности в течение следующих 15 лет», — объяснил Макмастер.
Со словами бывшего советника по нацбезопасности США согласился и председатель Института изучения войны Джейк Кин. Он подчеркнул, что на данный момент вся оборонная промышленность мира начала трудиться над изобретением оружия, способного уничтожить «Орешник».
Напомним, что 21 ноября 2024 года прошло боевое испытание ракетной системы средней дальности «Орешник». В результате удара был поражён военный завод в Днепропетровске. ВС РФ нанесли ответный удар на обстрелы территории страны с использованием западных дальнобойных ракет. Президент страны Владимир Путин отметил, что «Орешник» представляет собой надёжное средство защиты территориальной целостности государства, добавив, что шансы перехватить ракету отсутствуют.
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