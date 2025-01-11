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11 января, 07:10

Генерал США раскрыл работу оборонщиков всего мира над оружием против «Орешника»

Генерал США Макмастер: «Орешник» изменил правила игры в украинском конфликте

Новая баллистическая ракета России «Орешник» смогла полностью изменить правила игры в украинском конфликте. Сегодня ни у одного государства нет средства, способного перехватить это вооружение, заявил aif.ru экс-советник по нацбезопасности США генерал Герберт Макмастер.

«Наши вероятностные модели защиты от ракетных атак показывают, что американские системы THAAD и Aegis не могут быть использованы для противодействия «Орешнику» и вряд ли достигнут необходимой надёжности в течение следующих 15 лет», — объяснил Макмастер.

Со словами бывшего советника по нацбезопасности США согласился и председатель Института изучения войны Джейк Кин. Он подчеркнул, что на данный момент вся оборонная промышленность мира начала трудиться над изобретением оружия, способного уничтожить «Орешник».

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Напомним, что 21 ноября 2024 года прошло боевое испытание ракетной системы средней дальности «Орешник». В результате удара был поражён военный завод в Днепропетровске. ВС РФ нанесли ответный удар на обстрелы территории страны с использованием западных дальнобойных ракет. Президент страны Владимир Путин отметил, что «Орешник» представляет собой надёжное средство защиты территориальной целостности государства, добавив, что шансы перехватить ракету отсутствуют.

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Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Наталья Афонина
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