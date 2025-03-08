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8 марта, 17:09

ВСУ ударили по трём населённым пунктам в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области

Последствия атаки ВСУ. Обложка © Telegram/ Настоящий Гладков

Последствия атаки ВСУ. Обложка © Telegram/ Настоящий Гладков

Три населённых пункта Белгородской области пострадали от атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района ВСУ обстреляли четыре жилых дома, теперь в них выбиты стекла и повреждены заборы. Жители населённого пункта осталось без света из-за повреждения линии электропередач. Также украинская армия атаковала село Новая Таволжанка и город Шебекино. Предварительно, пострадавших нет.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа вследствие прилёта боеприпаса повреждено остекление частного домовладения. Над городом Шебекино сбит беспилотник — повреждена кровля неэксплуатируемого здания»,написал Гладков в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что дроны ВСУ атаковали село в Курской области, пострадали двое супругов. У 51-летней женщины зафиксированы осколочные ранения живота, руки и ноги, а у 56-летнего мужчины — множественные осколочные грудной клетки, головы и спины.

Мирный житель пострадал во время атаки FPV-дронов на Белгородскую область
Мирный житель пострадал во время атаки FPV-дронов на Белгородскую область
Полина Никифорова
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