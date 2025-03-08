ВСУ ударили по трём населённым пунктам в Белгородской области

Три населённых пункта Белгородской области пострадали от атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района ВСУ обстреляли четыре жилых дома, теперь в них выбиты стекла и повреждены заборы. Жители населённого пункта осталось без света из-за повреждения линии электропередач. Также украинская армия атаковала село Новая Таволжанка и город Шебекино. Предварительно, пострадавших нет.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа вследствие прилёта боеприпаса повреждено остекление частного домовладения. Над городом Шебекино сбит беспилотник — повреждена кровля неэксплуатируемого здания», — написал Гладков в телеграм-канале.