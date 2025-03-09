Отражена атака украинских дронов на Рязанскую и Воронежскую области
Беспилотники Вооружённых сил Украины уничтожены в небе над Рязанской и Воронежской областями. К счастью, обошлось без раненых, сообщили власти двух регионов.
«Над территорией Рязани уничтожены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не пострадали», — заявил губернатор Павел Малков.
Его воронежский коллега Александр Гусев в свою очередь сообщил об уничтожении и подавлении пяти БПЛА противника средствами ПВО и РЭБ. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.
Воронеж подвергался атаке ВСУ и вечером 8 марта. Над городом раздались не менее шести взрывов. Обломки сбитого БПЛА повредили остекление одной из квартир.
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