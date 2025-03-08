Украинские боевики пытаются атаковать Воронеж, над городом гремят взрывы

Вооружённые силы Украины предприняли попытку нанести удар по территории Воронежа. По данным губернатора региона Александра Гусева, силам ПВО удалось сбить один беспилотник.

«Пострадавших нет. По предварительным данным, при падении обломков было повреждено остекление в одной квартире», — отметил Гусев.

Местные жители сообщили SHOT, что над городом раздались не менее шести громких взрывов. Они были такой силы, что у некоторых машин сработала сигнализация. Опасность атаки дронов в регионе всё ещё сохраняется.