В Минобороны сообщили об уничтожении 16 дронов ВСУ за полтора часа

Российские системы ПВО пресекли попытку киевского режима нанести удар по территории РФ с помощью беспилотников. Вечером 8 марта средства противовоздушной обороны уничтожили 16 дронов над Белгородской и Ростовской областями.

«С 20:00 до 21:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов: десять БПЛА — над территорией Белгородской области и шесть БПЛА — над территорией Ростовской области», — заявили в Минобороны.