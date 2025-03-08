В Минобороны сообщили об уничтожении 16 дронов ВСУ за полтора часа
Российские системы ПВО пресекли попытку киевского режима нанести удар по территории РФ с помощью беспилотников. Вечером 8 марта средства противовоздушной обороны уничтожили 16 дронов над Белгородской и Ростовской областями.
«С 20:00 до 21:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов: десять БПЛА — над территорией Белгородской области и шесть БПЛА — над территорией Ростовской области», — заявили в Минобороны.
Напомним, в ночь на 8 марта российские силы ПВО сбили 31 беспилотник ВСУ над четырьмя регионами России. Большая часть целей (26) была поражена над Краснодарским краем. Ещё три БПЛА ликвидировали в Брянской области, а два — над Ленинградской и Ярославской областями.
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