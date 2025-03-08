Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

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Регион
8 марта, 19:37

В Минобороны сообщили об уничтожении 16 дронов ВСУ за полтора часа

Российские системы ПВО пресекли попытку киевского режима нанести удар по территории РФ с помощью беспилотников. Вечером 8 марта средства противовоздушной обороны уничтожили 16 дронов над Белгородской и Ростовской областями.

«С 20:00 до 21:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов: десять БПЛА — над территорией Белгородской области и шесть БПЛА — над территорией Ростовской области», — заявили в Минобороны.

ВСУ атаковали Воронежскую область беспилотниками
ВСУ атаковали Воронежскую область беспилотниками

Напомним, в ночь на 8 марта российские силы ПВО сбили 31 беспилотник ВСУ над четырьмя регионами России. Большая часть целей (26) была поражена над Краснодарским краем. Ещё три БПЛА ликвидировали в Брянской области, а два — над Ленинградской и Ярославской областями.

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Telegram / Минобороны России

Антон Голыбин
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