ВСУ атаковали Воронежскую область беспилотниками
МО: Средства ПВО перехватили четыре БПЛА над Воронежской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за полтора часа перехватили четыре украинских беспилотника в небе над Воронежской областью. Информации о пострадавших или разрушениях пока нет. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«С 13:30 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области» — сообщили в Минобороны.
В ночь на 8 марта силы ПВО сбили 31 беспилотник в небе над четырьмя регионами России. В Краснодарском крае рухнули 26 дронов, три БПЛА сбиты над Брянской областью, а последние два были сбиты над Ленинградской и Ярославской областями.
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