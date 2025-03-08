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8 МАРТА

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Регион
8 марта, 11:55

ВСУ атаковали Воронежскую область беспилотниками

МО: Средства ПВО перехватили четыре БПЛА над Воронежской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за полтора часа перехватили четыре украинских беспилотника в небе над Воронежской областью. Информации о пострадавших или разрушениях пока нет. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«С 13:30 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области» — сообщили в Минобороны.

В ночь на 8 марта силы ПВО сбили 31 беспилотник в небе над четырьмя регионами России. В Краснодарском крае рухнули 26 дронов, три БПЛА сбиты над Брянской областью, а последние два были сбиты над Ленинградской и Ярославской областями.

Почти полсотни украинских дронов сбиты над Россией за 2,5 часа
Почти полсотни украинских дронов сбиты над Россией за 2,5 часа
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Piotr Piatrouski

Полина Никифорова
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