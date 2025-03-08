ВСУ атаковали Воронежскую область беспилотниками

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за полтора часа перехватили четыре украинских беспилотника в небе над Воронежской областью. Информации о пострадавших или разрушениях пока нет. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«С 13:30 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области» — сообщили в Минобороны.