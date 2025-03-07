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Регион
7 марта, 20:33

Почти полсотни украинских дронов сбиты над Россией за 2,5 часа

В МО сообщили об уничтожении 43 дронов ВСУ за 2,5 часа

Расчёты российских систем ПВО пресекли попытку 43 украинских беспилотников ударить по территории РФ. Воздушные цели удалось перехватить в период с 20:15 до 22:45 мск, сообщили в Минобороны.

Согласно данным ведомства, 21 БПЛА был сбит над Краснодарским краем, девять — над Брянщиной, шесть — над акваторией Азовского моря, четыре — над Ростовской областью, два — над Белгородчиной и один — над Курщиной.

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Напомним, что на фоне атаки два российских аэропорта объявили план «Ковёр». Ограничения затронули воздушные гавани в Волгограде и Саратове.

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