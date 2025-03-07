Почти полсотни украинских дронов сбиты над Россией за 2,5 часа

Расчёты российских систем ПВО пресекли попытку 43 украинских беспилотников ударить по территории РФ. Воздушные цели удалось перехватить в период с 20:15 до 22:45 мск, сообщили в Минобороны.

Согласно данным ведомства, 21 БПЛА был сбит над Краснодарским краем, девять — над Брянщиной, шесть — над акваторией Азовского моря, четыре — над Ростовской областью, два — над Белгородчиной и один — над Курщиной.