Казахстан ведёт разговор с Украиной из-за атаки на КТК

Астана обсуждает с Киевом ситуацию, связанную с атакой украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске Краснодарского края. Об этом проинформировал вице-министр энергетики Казахстана Алибек Жамауов.

Консультации идут по дипломатическим каналам.

«По информации, предоставленной самим КТК, данный ущерб вычисляется, на данный момент консорциум сам за свой счет проводит реконструкцию и ремонт данной станции», — сказал чиновник.