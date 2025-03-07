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7 марта, 14:00

Казахстан ведёт разговор с Украиной из-за атаки на КТК

Жамауов: Астана ведёт переговоры с Киевом после атаки дронов ВСУ на КТК

Астана обсуждает с Киевом ситуацию, связанную с атакой украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске Краснодарского края. Об этом проинформировал вице-министр энергетики Казахстана Алибек Жамауов.

Консультации идут по дипломатическим каналам.

«По информации, предоставленной самим КТК, данный ущерб вычисляется, на данный момент консорциум сам за свой счет проводит реконструкцию и ремонт данной станции», — сказал чиновник.

По его словам, пока никаких претензий не выдвигалось.

Напомним, что 17 февраля семь беспилотников ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Угрозу разлива нефти предотвратили, в результате происшествия никто не пострадал. Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что на станции не было российских средств ПВО. В МИД Казахстана отметили, что страна намерена путём дипломатии решить вопрос об ударе дрона. Через нефтепровод КТК проходит более 80% всей идущей на экспорт казахстанской нефти.

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Shutterstock / FOTODOM / Pictures of your Life

Никита Никонов
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