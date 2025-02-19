Путин: На КТК не было российских средств ПВО, это международный объект

На Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) никогда не было и не будет российских систем противовоздушной обороны, так как это международный объект. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, комментируя атаку ВСУ на насосную станцию «Кропоткинская».

«На этом объекте не было и до сих пор нет средств ПВО, российских средств противовоздушной обороны. Понятно почему, потому что мы исходили из того, что это не может быть объектом для нападения», — сказал глава государства в разговоре с журналистами.