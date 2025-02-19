Путин: На КТК не было российских средств ПВО, это международный объект
На Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) никогда не было и не будет российских систем противовоздушной обороны, так как это международный объект. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, комментируя атаку ВСУ на насосную станцию «Кропоткинская».
«На этом объекте не было и до сих пор нет средств ПВО, российских средств противовоздушной обороны. Понятно почему, потому что мы исходили из того, что это не может быть объектом для нападения», — сказал глава государства в разговоре с журналистами.
Президент пояснил, что КТК не является российским объектом, а представляет собой часть международной энергетической инфраструктуры. Он также отметил, что российская сторона получает очень небольшую долю от транзита по КТК, всего «пять копеек», так как практически вся нефть, проходящая через этот трубопровод, принадлежит европейским и американским компаниям.
Напомним, 17 февраля семь дронов ВСУ, начинённые взрывчаткой, ударили по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» КТК в Краснодарском крае. В результате объект был выведен из эксплуатации. Сейчас он продолжает работать. Вице-премьер РФ Александр Новак связал атаку ВСУ с переговорами РФ и США. Позже Путин предложил иностранным акционерам заняться ремонтом атакованной КТК.
Life.ru