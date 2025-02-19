Путин: Атака ВСУ на КТК выглядит как согласованные с Европой действия
Атака на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) выглядит как действия, скоординированные европейскими силами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.
«Если чисто формально посмотреть, то это похоже на какие-то скоординированные действия. Но мне не хочется в это верить. Я думаю, что это случайно. Просто европейцы [идут] своим путём и не обращают внимание на то, что происходит. Но формально, если посмотреть на то, что происходит, это похоже на какую-то координацию», — отметил Путин.
Путин добавил, что не понимает мотивов Европы принимать участие в подобных диверсиях, так как это просто приводит к росту цен на энергоносители по всему миру.
Напомним, 17 февраля семь дронов со взрывчатками атаковали нефтеперекачивающую станцию на Кубани. Пострадавших в результате атаки нет, сотрудники КТК смогли предотвратить угрозу разлива нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак связал атаку ВСУ с переговорами России и США. Топливо используется и иностранными акционерами, например, американскими и европейскими компаниями. Позже Владимир Путин предложил иностранным акционерам заняться ремонтом атакованной КТК.
Life.ru