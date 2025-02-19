Путин: Атака ВСУ на КТК выглядит как согласованные с Европой действия

Атака на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) выглядит как действия, скоординированные европейскими силами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

«Если чисто формально посмотреть, то это похоже на какие-то скоординированные действия. Но мне не хочется в это верить. Я думаю, что это случайно. Просто европейцы [идут] своим путём и не обращают внимание на то, что происходит. Но формально, если посмотреть на то, что происходит, это похоже на какую-то координацию», — отметил Путин.