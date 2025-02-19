Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 01:22

Путин предложил иностранным акционерам заняться ремонтом атакованной станции КТК

Президент России Владимир Путин предложил иностранным компаниям-акционерам Каспийского трубопроводного консорциума заняться ремонтом станции «Кропоткинская», которая была атакована ВС Украины 17 февраля. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с Правительством РФ.

«Если они сами заинтересованы в восстановлении работы объекта, то тогда пусть, несмотря на все санкции, организуют поставку необходимого оборудования, сами себе же делают», — уверен Путин.

Президент также добавил, что в случае необходимости кабмин окажет зарубежным компаниям содействие в решении данного вопроса.

На ремонт станции КТК после атаки ВСУ уйдёт около двух месяцев
На ремонт станции КТК после атаки ВСУ уйдёт около двух месяцев

Напомним, что сразу семь украинских БПЛА со взрывчаткой атаковали станцию КТК на Кубани 17 февраля. Вице-премьер РФ Александр Новак уверен, что удар мог стать ответом Киева на дипломатические контакты Москвы и Вашингтона, так как повреждённый объект использовался в том числе и американскими компаниями.

Обложка ©

Kremlin.ru

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Путин
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar