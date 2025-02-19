Путин предложил иностранным акционерам заняться ремонтом атакованной станции КТК

Президент России Владимир Путин предложил иностранным компаниям-акционерам Каспийского трубопроводного консорциума заняться ремонтом станции «Кропоткинская», которая была атакована ВС Украины 17 февраля. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с Правительством РФ.

«Если они сами заинтересованы в восстановлении работы объекта, то тогда пусть, несмотря на все санкции, организуют поставку необходимого оборудования, сами себе же делают», — уверен Путин.