Новак связал атаку ВСУ на станцию КТК с переговорами России и США
Атака украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию «Каспийского трубопроводного консорциума» могла стать ответом Киева на дипломатические контакты Москвы и Вашингтона. Такой вариант допустил вице-премьер РФ Александр Новак.
По словам политика, объекты КТК задействованы для транспортировки нефти с территории Казахстана. Она используется в том числе иностранными акционерами, например, американскими и европейскими компаниями.
«Это <…> ответ на те обсуждения, которые состоялись на Мюнхенской конференции, и, скорее всего, это ответ США со стороны Украины относительно тех переговоров, которые были запланированы», — допустил Новак на совещании президента РФ с кабмином.
Напомним, что украинские БПЛА атаковали НПС «Кропоткинская» КТК в Краснодарском крае 17 февраля. Объект был временно выведен из эксплуатации, но сейчас его работоспособность восстановлена. СК РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело.