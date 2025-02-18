Новак связал атаку ВСУ на станцию КТК с переговорами России и США

Атака украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию «Каспийского трубопроводного консорциума» могла стать ответом Киева на дипломатические контакты Москвы и Вашингтона. Такой вариант допустил вице-премьер РФ Александр Новак.

По словам политика, объекты КТК задействованы для транспортировки нефти с территории Казахстана. Она используется в том числе иностранными акционерами, например, американскими и европейскими компаниями.

«Это <…> ответ на те обсуждения, которые состоялись на Мюнхенской конференции, и, скорее всего, это ответ США со стороны Украины относительно тех переговоров, которые были запланированы», — допустил Новак на совещании президента РФ с кабмином.