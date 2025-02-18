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18 февраля, 19:29

Новак связал атаку ВСУ на станцию КТК с переговорами России и США

Атака украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию «Каспийского трубопроводного консорциума» могла стать ответом Киева на дипломатические контакты Москвы и Вашингтона. Такой вариант допустил вице-премьер РФ Александр Новак.

По словам политика, объекты КТК задействованы для транспортировки нефти с территории Казахстана. Она используется в том числе иностранными акционерами, например, американскими и европейскими компаниями.

«Это <…> ответ на те обсуждения, которые состоялись на Мюнхенской конференции, и, скорее всего, это ответ США со стороны Украины относительно тех переговоров, которые были запланированы», — допустил Новак на совещании президента РФ с кабмином.

На ремонт станции КТК после атаки ВСУ уйдёт около двух месяцев
На ремонт станции КТК после атаки ВСУ уйдёт около двух месяцев

Напомним, что украинские БПЛА атаковали НПС «Кропоткинская» КТК в Краснодарском крае 17 февраля. Объект был временно выведен из эксплуатации, но сейчас его работоспособность восстановлена. СК РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело.

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kremlin.ru

Антон Голыбин
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