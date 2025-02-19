Казахстан намерен разобраться с Украиной после удара по нефтяной станции на Кубани

Казахстан намерен путём дипломатии решить вопрос об ударе БПЛА ВСУ по нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Об этом заявил зместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин. Через нефтепровод КТК проходит более 80% всей идущей на экспорт казахстанской нефти.

«О ситуации мы знаем. Было заявление Минэнерго Казахстана, что хоть удары и были нанесены, нефть качается в том же объёме. Естественно, мы с украинской стороной будем общаться, разговаривать, будут встречи. Обязательно будут контакты здесь или в Киеве. Эти вопросы мы должны решать дипломатическим путём, чтобы избежать такого в будущем», — приводит слова чиновника Informburo.kz.