Казахстан намерен разобраться с Украиной после удара по нефтяной станции на Кубани
МИД Казахстана намерен обсудить с Украиной атаку ВСУ на станцию перекачки КТК
Казахстан намерен путём дипломатии решить вопрос об ударе БПЛА ВСУ по нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Об этом заявил зместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин. Через нефтепровод КТК проходит более 80% всей идущей на экспорт казахстанской нефти.
«О ситуации мы знаем. Было заявление Минэнерго Казахстана, что хоть удары и были нанесены, нефть качается в том же объёме. Естественно, мы с украинской стороной будем общаться, разговаривать, будут встречи. Обязательно будут контакты здесь или в Киеве. Эти вопросы мы должны решать дипломатическим путём, чтобы избежать такого в будущем», — приводит слова чиновника Informburo.kz.
По словам дипломата, станция продолжает перекачивать нефть в том же объёме. А вопрос об ударе БПЛА в министерстве намерены решать исключительно дипломатическим путём.
Напомним, что 17 февраля семь дронов со взрывчатками атаковали нефтеперекачивающую станцию на Кубани. Пострадавших в результате атаки нет, сотрудники КТК смогли предотвратить угрозу разлива нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак связал атаку ВСУ с переговорами России и США. По словам политика, объекты станции задействованы для транспортировки нефти с территории Казахстана. Она используется и иностранными акционерами, например, американскими и европейскими компаниями. Позже глава государства Владимир Путин предложил иностранным акционерам заняться ремонтом атакованной КТК.
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