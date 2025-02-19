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19 февраля, 12:21

Казахстан намерен разобраться с Украиной после удара по нефтяной станции на Кубани

МИД Казахстана намерен обсудить с Украиной атаку ВСУ на станцию перекачки КТК

Казахстан намерен путём дипломатии решить вопрос об ударе БПЛА ВСУ по нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Об этом заявил зместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин. Через нефтепровод КТК проходит более 80% всей идущей на экспорт казахстанской нефти.

«О ситуации мы знаем. Было заявление Минэнерго Казахстана, что хоть удары и были нанесены, нефть качается в том же объёме. Естественно, мы с украинской стороной будем общаться, разговаривать, будут встречи. Обязательно будут контакты здесь или в Киеве. Эти вопросы мы должны решать дипломатическим путём, чтобы избежать такого в будущем», — приводит слова чиновника Informburo.kz.

По словам дипломата, станция продолжает перекачивать нефть в том же объёме. А вопрос об ударе БПЛА в министерстве намерены решать исключительно дипломатическим путём.

На ремонт станции КТК после атаки ВСУ уйдёт около двух месяцев
На ремонт станции КТК после атаки ВСУ уйдёт около двух месяцев

Напомним, что 17 февраля семь дронов со взрывчатками атаковали нефтеперекачивающую станцию на Кубани. Пострадавших в результате атаки нет, сотрудники КТК смогли предотвратить угрозу разлива нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак связал атаку ВСУ с переговорами России и США. По словам политика, объекты станции задействованы для транспортировки нефти с территории Казахстана. Она используется и иностранными акционерами, например, американскими и европейскими компаниями. Позже глава государства Владимир Путин предложил иностранным акционерам заняться ремонтом атакованной КТК.

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Telegram / Каспийский Трубопроводный Консорциум

Алена Пенчугина
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