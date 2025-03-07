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Регион
7 марта, 19:35

Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

Волгоградский аэропорт «Гумрак» (URWW) ввёл временные ограничения на приём и отправку самолётов. Это сделано для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это главный приоритет», — сказано в публикации.

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Напомним, что вечером 7 марта Вооружённые силы Украины атаковали Брянскую область с применением беспилотников. На месте падения обломков одного из БПЛА начался пожар.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Amazing Travels

Антон Голыбин
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