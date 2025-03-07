Атака украинских БПЛА спровоцировала пожар в районе консервного завода в Стародубе

Не менее десяти мощных взрывов прогремели над городом Стародуб в Брянской области, сообщили SHOT местные жители. Они раздались в районе 21:00. Предварительно, силы ПВО уничтожили несколько воздушных целей.

Обломки одного из сбитых дронов рухнули в районе местного консервного завода. На месте падения начался пожар. Официальных данных о последствиях атаки пока нет.

Зарево над местом возгорания. Видео © Telegram / SHOT

«Силами ПВО Министерства обороны РФ ведётся работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — сообщил ранее губернатор региона Александр Богомаз.