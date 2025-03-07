Атака украинских БПЛА спровоцировала пожар в районе консервного завода в Стародубе
SHOT: ВСУ атаковали Стародуб в Брянской области, начался пожар
Не менее десяти мощных взрывов прогремели над городом Стародуб в Брянской области, сообщили SHOT местные жители. Они раздались в районе 21:00. Предварительно, силы ПВО уничтожили несколько воздушных целей.
Обломки одного из сбитых дронов рухнули в районе местного консервного завода. На месте падения начался пожар. Официальных данных о последствиях атаки пока нет.
Зарево над местом возгорания. Видео © Telegram / SHOT
«Силами ПВО Министерства обороны РФ ведётся работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — сообщил ранее губернатор региона Александр Богомаз.
Напомним, что минувшей ночью российские зенитчики уничтожили 39 дронов ВСУ. Больше всего БПЛА удалось сбить над Крымом и Чёрным морем.
Telegram / SHOT