Украинские СМИ сообщают о новой тактике Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ). В Одессе жалуются, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «атакуют роем» одновременно, а не поочередно.

Местные издания утверждают, что раньше российские военные запускали дроны по одному с интервалом 15-20 секунд, а атака длилась часами, что позволяло направить силы ПВО в нужное место и сбить многие цели. Теперь же Армия России наносит одновременный удар по нескольким объектам за 10 минут. А противодействовать этой атаке гораздо сложнее.