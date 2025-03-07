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7 марта, 12:15

«Атакуют роем»: В Одессе не могут справиться с новой тактикой российских БПЛА

В Одессе испугались новой тактики Вооружённых сил Российский Федерации

Украинские СМИ сообщают о новой тактике Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ). В Одессе жалуются, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «атакуют роем» одновременно, а не поочередно.

Местные издания утверждают, что раньше российские военные запускали дроны по одному с интервалом 15-20 секунд, а атака длилась часами, что позволяло направить силы ПВО в нужное место и сбить многие цели. Теперь же Армия России наносит одновременный удар по нескольким объектам за 10 минут. А противодействовать этой атаке гораздо сложнее.

Минобороны РФ подтвердило мощнейший высокоточный удар по объектам энергетики на Украине
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Ранее Life.ru рассказывал, что из-за прекращения поставок США «Искандер» наводит ужас на Вооружённые силы Украины. Их системы противовоздушной обороны (ПВО) истощены из-за прекращения поставок от Штатов. Справиться с эффективными российскими ракетами не могут даже американские ракетные системы HIMARS.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Алена Пенчугина
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