«Искандер» наводит панику на ВСУ после заморозки помощи США
TNI: Из-за прекращения поставок США «Искандер» наводит ужас на ВСУ
Российская ракета «Искандер» продолжает наводить ужас на Вооружённые силы Украины (ВСУ). Их системы противовоздушной обороны (ПВО) истощены из-за прекращения поставок от США. Справиться с эффективными российскими ракетами не могут даже американские ракетные системы HIMARS, передаёт The National Interest.
«Украинская ПВО истощена из-за отсутствия поставок из США, наблюдатели могут ожидать больше атак, подобных тем, что недавно пережил Новомосковский военный полигон, и больше украинских солдат или иностранных инструкторов, попавших под эти атаки», — указывает издание.
Напомним, в Кривом Роге ВС РФ атаковали ракетой «Искандер» гостиницу, где располагались иностранные наёмники, сражающиеся в рядах украинской армии. В результате ударов на месте начался пожар. Сообщается, что погибли 28 французских наёмников.
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС