Российская ракета «Искандер» продолжает наводить ужас на Вооружённые силы Украины (ВСУ). Их системы противовоздушной обороны (ПВО) истощены из-за прекращения поставок от США. Справиться с эффективными российскими ракетами не могут даже американские ракетные системы HIMARS, передаёт The National Interest.

«Украинская ПВО истощена из-за отсутствия поставок из США, наблюдатели могут ожидать больше атак, подобных тем, что недавно пережил Новомосковский военный полигон, и больше украинских солдат или иностранных инструкторов, попавших под эти атаки», — указывает издание.