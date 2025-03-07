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7 марта, 10:49

«Искандер» наводит панику на ВСУ после заморозки помощи США

TNI: Из-за прекращения поставок США «Искандер» наводит ужас на ВСУ

Российская ракета «Искандер» продолжает наводить ужас на Вооружённые силы Украины (ВСУ). Их системы противовоздушной обороны (ПВО) истощены из-за прекращения поставок от США. Справиться с эффективными российскими ракетами не могут даже американские ракетные системы HIMARS, передаёт The National Interest.

«Украинская ПВО истощена из-за отсутствия поставок из США, наблюдатели могут ожидать больше атак, подобных тем, что недавно пережил Новомосковский военный полигон, и больше украинских солдат или иностранных инструкторов, попавших под эти атаки», — указывает издание.

Напомним, в Кривом Роге ВС РФ атаковали ракетой «Искандер» гостиницу, где располагались иностранные наёмники, сражающиеся в рядах украинской армии. В результате ударов на месте начался пожар. Сообщается, что погибли 28 французских наёмников.

«Уважаемые люди»: Эксперт назвал цель российского «Искандера» в Кривом Роге
«Уважаемые люди»: Эксперт назвал цель российского «Искандера» в Кривом Роге
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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Полина Никифорова
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