Пока Макрон грозил России, наш «Искандер» утилизировал 28 французских наёмников в Кривом Роге
28 французских наёмников погибли при ударе «Искандера» по гостинице Кривого Рога
В Кривом Роге при атаке Вооружённых сил России ракетой «Искандер» по гостинице, где проживали иностранные наёмники, погибли 28 французских бойцов. Об этом сообщает телеграм-канал «Донбасс решает».
«Пока [президент Франции Эмманюэль] Макрон грозил России, «Искандер» в Кривом Роге уничтожил группу французских военных. По предварительным данным, число утилизированных наёмников — 28 человек», — пишет телеграм-канал.
Напомним, что после удара ракетой в здании начался пожар. А ранее российская ракета «Искандер» атаковала полигон ВСУ в Днепропетровской области. Это привело к массовому уничтожению украинских солдат, десятки человек числятся погибшими на полигоне
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ