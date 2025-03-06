Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 11:33

Пока Макрон грозил России, наш «Искандер» утилизировал 28 французских наёмников в Кривом Роге

28 французских наёмников погибли при ударе «Искандера» по гостинице Кривого Рога

В Кривом Роге при атаке Вооружённых сил России ракетой «Искандер» по гостинице, где проживали иностранные наёмники, погибли 28 французских бойцов. Об этом сообщает телеграм-канал «Донбасс решает».

«Пока [президент Франции Эмманюэль] Макрон грозил России, «Искандер» в Кривом Роге уничтожил группу французских военных. По предварительным данным, число утилизированных наёмников — 28 человек», — пишет телеграм-канал.

«Просматривали, где укрепиться»: Немцев в военной форме заметили в Новогродовке
«Просматривали, где укрепиться»: Немцев в военной форме заметили в Новогродовке

Напомним, что после удара ракетой в здании начался пожар. А ранее российская ракета «Искандер» атаковала полигон ВСУ в Днепропетровской области. Это привело к массовому уничтожению украинских солдат, десятки человек числятся погибшими на полигоне

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Полина Никифорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar