Жители Новогродовки в Донецкой Народной Республике (ДНР) заметили немецких военных в июне-июле 2024 года. По словам беженки Елены Махатенко, солдаты находились на территории города ещё до прихода подразделений ВС РФ.

«Они то укреплялись, то просто проезжали. Просматривали, где можно укрепиться, где можно остаться...» – рассказала женщина в беседе с РИА «Новости».

Неизвестно, являлись ли эти военнослужащие кадровыми бойцами ВС ФРГ или немецкими наёмниками из украинского «Интернационального легиона». Сбор информации о западных солдатах в зоне СВО осуществляется военными следователями Следственного комитета России.