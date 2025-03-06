«Просматривали, где укрепиться»: Немцев в военной форме заметили в Новогродовке
Беженка Махатенко: Немцы в военной форме были в Новогродовке летом 2024 года
Жители Новогродовки в Донецкой Народной Республике (ДНР) заметили немецких военных в июне-июле 2024 года. По словам беженки Елены Махатенко, солдаты находились на территории города ещё до прихода подразделений ВС РФ.
«Они то укреплялись, то просто проезжали. Просматривали, где можно укрепиться, где можно остаться...» – рассказала женщина в беседе с РИА «Новости».
Неизвестно, являлись ли эти военнослужащие кадровыми бойцами ВС ФРГ или немецкими наёмниками из украинского «Интернационального легиона». Сбор информации о западных солдатах в зоне СВО осуществляется военными следователями Следственного комитета России.
Ранее Life.ru рассказал, что группу иностранных наёмников из Польши перебросили к линии фронта на Константиновском направлении в ДНР. Солдат из Варшавы подготовили и экипировали по всем правилам. Сама группа противника, попавшая под Константиновку также была довольно большой.
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