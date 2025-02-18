Стало известно о переброске польских наёмников под Константиновку в ДНР
ТАСС: ВСУ перебросили группу наёмников из Польши под Константиновку в ДНР
Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили группировку наёмников из Польши к линии фронта на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Иностранные специалисты хорошо подготовлены и экипированы, сообщили в российских силовых структурах.
«На одном из участков константиновского направления противник разместил поляков. Это довольно большая группа», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
А ранее Life.ru сообщал, что российские военные освободили ландшафтный парк «Клебан-бык» под Константиновкой. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ВС РФ активно продвигаются в данном направлении.
Shutterstock / FOTODOM / Stasia04