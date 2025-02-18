Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили группировку наёмников из Польши к линии фронта на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Иностранные специалисты хорошо подготовлены и экипированы, сообщили в российских силовых структурах.

«На одном из участков константиновского направления противник разместил поляков. Это довольно большая группа», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.