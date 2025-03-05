Второй Западный окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы британского наёмника Джеймса Андерсона по делу о теракте в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. Первые пять лет мужчина проведёт в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

«Джеймс Скотт Рис Андерсон признан виновным по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ и ч. 3 ст. 359 УК РФ», — говорится в сообщении.

Речь идёт о статьях о террористическом акте и наёмничестве. Следствие и суд установили, что британец получил материальное вознаграждение за участие в конфликте, на территории РФ. В ноябре прошлого года он с оружием в составе украинских военизированных подразделений вторгся на территорию Курской области и совершил ряд преступлений против мирных жителей для причинения ущерба и дестабилизации деятельности органов власти. Вскоре наёмника задержали.

Ранее подполье сообщило о поражении судна с британскими наёмниками ВСУ в Одессе. Погибло минимум 13 военных.