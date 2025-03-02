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Регион
2 марта, 13:47

Бастрыкин: За преступления в Курской области осуждены уже 20 бойцов ВСУ

Военный суд вынес приговоры в отношении 20 бойцов ВСУ, которые совершили преступления в Курской области. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ (СК) Александр Бастрыкин.

«По фактам преступлений участников украинских вооружённых формирований возбуждено 332 уголовных дела, в рамках которых к ответственности привлекаются 247 лиц. 30 уголовных дел уже направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», — указал он в беседе с ТАСС.

Бастрыкин отметил, что на рассмотрении в суде сейчас находится 43 уголовных дела в отношении 102 человек. При этом военный суд уже вынес приговоры в отношении 20 фигурантов. По словам главы СК, военные следователи работают в курском приграничье с первых дней вылазки ВСУ в российский регион.

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А ранее Александр Бастрыкин назвал число потерпевших от атак ВСУ на Курскую область. По словам главы СК, таковыми числятся 27 тысяч человек. Кроме того, свыше 20 объектов культурного наследия в регионе были признаны полностью уничтоженными.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Дарья Нарыкова
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