Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 февраля, 11:15

СК завёл дело о терроризме по факту обстрела ВСУ курского посёлка Коренево

Следователи возбудили уголовное дело по статье о терроризме после украинского обстрела посёлка Коренево в Курской области, в результате которого пенсионер получил ранения. Об этом сообщает Главное военное следственное управление СК РФ.

«16 февраля 2025 года военнослужащие ВФУ совершили целенаправленный обстрел посёлка Коренево, где проживают мирные жители. Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ)», — указано в тексте.

Один человек погиб в Курской области в результате атаки дронов ВСУ
Один человек погиб в Курской области в результате атаки дронов ВСУ

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по посёлку Коренево в Курской области. В результате обстрела пострадал 67-летний мирный житель, который в момент атаки находился во дворе собственного дома и не успел укрыться от опасности. Также повреждено административное здание, а в некоторых домах выбиты стёкла.

Обложка ©

freepik

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar