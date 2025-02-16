СК завёл дело о терроризме по факту обстрела ВСУ курского посёлка Коренево

Следователи возбудили уголовное дело по статье о терроризме после украинского обстрела посёлка Коренево в Курской области, в результате которого пенсионер получил ранения. Об этом сообщает Главное военное следственное управление СК РФ.

«16 февраля 2025 года военнослужащие ВФУ совершили целенаправленный обстрел посёлка Коренево, где проживают мирные жители. Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ)», — указано в тексте.