Пенсионер получил ранение во дворе своего дома при обстреле ВСУ под Курском

Вооружённые силы Украины нанесли удар по посёлку Коренево в Курской области. В результате обстрела пострадал 67-летний мирный житель, который в момент атаки находился во дворе собственного дома и не успел укрыться от опасности. Об этом сообщил в своём телеграм-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Под удар во дворе своего дома попал 67-летний мужчина. С осколочными ранениями и акубаротравмой его оперативно доставили в Рыльскую ЦРБ, где медики оказали всю необходимую помощь», — написал он.

Хинштейн отметил, что у мужчины ранения лёгкой степени тяжести, но несмотря на это его переведут в Курскую областную больницу для дальнейшего наблюдения.

Также губернатор сообщил, что в результате атаки была повреждена газовая труба, электропровод, фасад и забор административного здания. После обстрела в некоторых домах были выбиты стёкла.