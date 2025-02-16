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Регион
16 февраля, 09:04

Пенсионер получил ранение во дворе своего дома при обстреле ВСУ под Курском

Хинштейн: В результате атаки ВСУ курского посёлка Коренево ранен мирный житель

Вооружённые силы Украины нанесли удар по посёлку Коренево в Курской области. В результате обстрела пострадал 67-летний мирный житель, который в момент атаки находился во дворе собственного дома и не успел укрыться от опасности. Об этом сообщил в своём телеграм-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Под удар во дворе своего дома попал 67-летний мужчина. С осколочными ранениями и акубаротравмой его оперативно доставили в Рыльскую ЦРБ, где медики оказали всю необходимую помощь», — написал он.

Хинштейн отметил, что у мужчины ранения лёгкой степени тяжести, но несмотря на это его переведут в Курскую областную больницу для дальнейшего наблюдения.

Также губернатор сообщил, что в результате атаки была повреждена газовая труба, электропровод, фасад и забор административного здания. После обстрела в некоторых домах были выбиты стёкла.

Хинштейн: ВСУ в Курской области бросали гранаты в подвалы, где прятались жители
Хинштейн: ВСУ в Курской области бросали гранаты в подвалы, где прятались жители

Ранее сообщалось, что украинская сторона атаковала Беловский район Курской области при помощи беспилотников. Взрывное устройство было сброшено дроном на частный жилой дом, в результате чего пострадал один мирный житель.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Ольга Сливченко
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