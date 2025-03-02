Бастрыкин назвал число потерпевших от атак ВСУ на Курскую область
Бастрыкин: Свыше 27 тысяч курян признаны потерпевшими от атак ВСУ
Потерпевшими в ходе вторжения ВСУ на территорию Курской области признаны более 27 тысяч человек. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«По уголовным делам о событиях в Курской области допрошены более 39 тысяч человек, признаны потерпевшими свыше 27 тысяч», — сказал он в интервью ТАСС.
Кроме того, глава СК упомянул, что более 20 объектов культурного наследия в Курской области были признаны полностью уничтоженными. Общая сумма нанесённого ущерба в результате атак ВСУ составила свыше 26 миллиардов рублей.
Ранее СКР завёл дело о теракте в курском селе, где ВСУ истребили почти всех мужчин. Посёлок Николаево-Дарьино был освобождён российскими войсками 27 января 2025 года. А до этого местные жители были вынуждены 186 дней прятаться в подвалах. По данным Минобороны РФ, украинские боевики убили почти всех мужчин в селе.
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