Бастрыкин назвал число потерпевших от атак ВСУ на Курскую область

Потерпевшими в ходе вторжения ВСУ на территорию Курской области признаны более 27 тысяч человек. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«По уголовным делам о событиях в Курской области допрошены более 39 тысяч человек, признаны потерпевшими свыше 27 тысяч», — сказал он в интервью ТАСС.