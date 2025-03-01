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1 марта, 19:13

Подполье сообщило о поражении судна с британскими наёмниками ВСУ в Одессе

Подпольщик Лебедев: В Одессе поражено судно с британскими наёмниками

В Одессе было атаковано судно, перевозившее военный груз и британских наёмников ВСУ, которые, как предполагается, транспортировали безэкипажные катера (БЭК) из Великобритании. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Одесса: прилёт в балкер с военным грузом и британцами. <...> Украинские издания пишут о двух погибших. Это не так: уже точно нашли 13, но поиски продолжаются, да и не все до больницы доедут», — приводит РИА «Новости» его слова.

Лебедев добавил, что часть БЭК должны были разместить непосредственно в Одессе, а часть в Очакове Николаевской области. Технику готовили к атаке на Крым.

Напомним, что ранее в Одессе произошёл взрыв. Удар прозвучал на фоне воздушной тревоги. Дополнительные детали не уточнялись.

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Midjourney / Life.ru

Алена Пенчугина
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