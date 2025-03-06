Российский «Искандер» превратил в пепел гостиницу с наёмниками из НАТО в Кривом Роге
В Кривом Роге ВС РФ нанесли удары «Искандерами» по гостинице с наёмниками ВСУ
ВС РФ нанесли удар по гостинице в Кривом Роге. Фото © Telegram/ Операция Z: Военкоры Русской Весны
В Кривом Роге Вооружённые силы России нанесли удар «Искандером» по гостинице, в которой располагались иностранные наёмники, сражающиеся в рядах украинской армии. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны». По информации украинских изданий, в здании начался пожар. Два человека погибли, семеро получили ранения.
«Часто в гостиницах располагаются иностранные наёмники и инструкторы стран НАТО. В Кривом Роге регулярно наносятся удары по гостиничным объектам, которые превращают в места дислокации ВСУ», — указали в телеграм-канале.
Ранее российской ракетой «Искандер» был нанесён удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области. Это привело к массовому уничтожению украинских солдат, десятки человек числятся погибшими на полигоне.