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6 марта, 10:01

Российский «Искандер» превратил в пепел гостиницу с наёмниками из НАТО в Кривом Роге

В Кривом Роге ВС РФ нанесли удары «Искандерами» по гостинице с наёмниками ВСУ

ВС РФ нанесли удар по гостинице в Кривом Роге. Фото © Telegram/ Операция Z: Военкоры Русской Весны

ВС РФ нанесли удар по гостинице в Кривом Роге. Фото © Telegram/ Операция Z: Военкоры Русской Весны

В Кривом Роге Вооружённые силы России нанесли удар «Искандером» по гостинице, в которой располагались иностранные наёмники, сражающиеся в рядах украинской армии. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны». По информации украинских изданий, в здании начался пожар. Два человека погибли, семеро получили ранения.

«Часто в гостиницах располагаются иностранные наёмники и инструкторы стран НАТО. В Кривом Роге регулярно наносятся удары по гостиничным объектам, которые превращают в места дислокации ВСУ», — указали в телеграм-канале.

«Мрачное напоминание Западу»: Назван скрытый смысл удара «Искандера» по полигону ВСУ
«Мрачное напоминание Западу»: Назван скрытый смысл удара «Искандера» по полигону ВСУ

Ранее российской ракетой «Искандер» был нанесён удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области. Это привело к массовому уничтожению украинских солдат, десятки человек числятся погибшими на полигоне.

Полина Никифорова
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