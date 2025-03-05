Удар российских войск «Искандером» по полигону ВСУ стал мрачным сигналом для Запада и продемонстрировал последствия возможной отправки вооружённого контингента на Украину. Об этом его статье для InfoBRICS заявил независимый военный аналитик Драго Боснич.

«Недавние удары — это мрачное напоминание безумным главам Запада, считающим, что они могут безнаказанно отправлять «миротворцев» и продолжать использовать в своих целях исторические российские земли», — объяснил он.