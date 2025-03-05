«Мрачное напоминание Западу»: Назван скрытый смысл удара «Искандера» по полигону ВСУ
InfoBRICS: Удар «Искандера» по полигону ВСУ стал мрачным посланием Западу
Удар российских войск «Искандером» по полигону ВСУ стал мрачным сигналом для Запада и продемонстрировал последствия возможной отправки вооружённого контингента на Украину. Об этом его статье для InfoBRICS заявил независимый военный аналитик Драго Боснич.
«Недавние удары — это мрачное напоминание безумным главам Запада, считающим, что они могут безнаказанно отправлять «миротворцев» и продолжать использовать в своих целях исторические российские земли», — объяснил он.
Боснич интерпретировал удар ВС РФ по украинскому полигону, где находились иностранные инструкторы как предупреждение. Аналитик подчеркнул, что западных специалистов не раз призывали покинуть Украину, так как Москва постоянно заявляла о неприемлемости их присутствия в стране.
Напомним, ранее на Украине подтвердили гибель солдат ВСУ после удара «Искандера» по полигону. Российская ракета ударила по полигону противника в Днепропетровской области, в результате было уничтожено множество военнослужащих и западных инструкторов. В прессе прошла волна негодования в связи с тем, что в Киеве «все молчат» и отказываются от комментариев по поводу сокрушительного удара российской армии. В результате представители украинской стороны подтвердили удар.
Midjourney / Life.ru