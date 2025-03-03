На Украине хотели скрыть последствия сокрушительного удара по полигону ВСУ
«Страна.ua»: На Украине хотели скрыть удар «Искандера» по полигону ВСУ
На Украине предприняли попытку скрыть последствия удара «Искандера» по полигону ВСУ. Об этом пишет «Страна.ua».
«Один из военных пабликов, поддерживающих ВСУ, вчера вечером сообщил, что произошла большая трагедия, о которой все молчат», — говорится в публикации.
В публикации отмечается, что на Украине решили не давать комментариев по поводу данной атаки, несмотря на то, что в тот момент среагировала воздушная тревога.
Напомним, что Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по полигону ВСУ в Днепропетровской области 1 марта. В результате атаки были уничтожены сотни украинских военных и десятки иностранных наёмников.
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