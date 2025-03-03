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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
2 марта, 22:41

Нардеп Безуглая: Погибшие от удара «Искандера» бойцы ВСУ были на построении

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскрыла новые подробности результативного удара российского «Искандера» по боевикам ВСУ. По словам парламентария, в момент прилёта военнослужащие находились на построении.

«Очередная гибель военнослужащих из-за прилёта во время построения. Построения делаются ежедневно. Никто не наказан», — возмутилась Безуглая в соцсетях.

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Напомним, что Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по полигону ВСУ в Днепропетровской области 1 марта. В результате атаки были уничтожены сотни украинских военных и десятки иностранных наёмников.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Тимур Хингеев
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