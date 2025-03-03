Нардеп Безуглая: Погибшие от удара «Искандера» бойцы ВСУ были на построении

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскрыла новые подробности результативного удара российского «Искандера» по боевикам ВСУ. По словам парламентария, в момент прилёта военнослужащие находились на построении.

«Очередная гибель военнослужащих из-за прилёта во время построения. Построения делаются ежедневно. Никто не наказан», — возмутилась Безуглая в соцсетях.