Нардеп Безуглая: Погибшие от удара «Искандера» бойцы ВСУ были на построении
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскрыла новые подробности результативного удара российского «Искандера» по боевикам ВСУ. По словам парламентария, в момент прилёта военнослужащие находились на построении.
«Очередная гибель военнослужащих из-за прилёта во время построения. Построения делаются ежедневно. Никто не наказан», — возмутилась Безуглая в соцсетях.
Напомним, что Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по полигону ВСУ в Днепропетровской области 1 марта. В результате атаки были уничтожены сотни украинских военных и десятки иностранных наёмников.
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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine