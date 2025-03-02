Российские войска выбивают ВСУ из Константинополя в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поделился успехами Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ). По его словам, российские войска выбивают противника из Константинополя после освобождения Улаклы. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Денис Пушилин об успехах ВС РФ. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

«После освобождения Улаклы мы видим, что противника сейчас выбивают, и бои сейчас в Константинополе непосредственно идут, дальнейшее продвижение также вполне очевидно», — сказал Пушилин.

Глава ДНР отметил, что после освобождения Новоандреевки у ВС РФ появляется возможность полностью взять под контроль трассу Красноармейск — Курахово. Он также добавил, что наши бойцы в ходе боёв расширяют зону контроля на Курахово-Новосёловском и Красноармейском направлениях. Украинские войска же пытаются контратаковать у освобождённого Дзержинска (украинское название — Торецк).

«Дзержинск. Мы видим, что противник огрызается, пытается контратаковать. <…> Попытки безуспешные, но всё же попытки предпринимаются. И также после освобождения Торецка противник в пригородах Торецка пытается зацепиться, пытается к каким-то активным действиям перейти», — поделился Пушилин.