Армия России начала зачистку важного рубежа на границе ДНР и Запорожья

Российская армия вытолкнула ВСУшников из села Бурлацкое у границы ДНР и Запорожской области. Сейчас наши парни проводят зачистку территории, сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«По посёлку Бурлацкое: наши войска выбили из населённого пункта подразделения ВСУ, идёт зачистка посёлка от украинских подразделений», — сказал он.

Рогов отметил, что российские войска активно движутся вперёд в этом районе линии столкновения, начав бои за освобождение данного населённого пункта накануне. При этом в дальнейшем «гнать ребят вперёд или форсировать события» не стоит.