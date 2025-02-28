Армия России начала зачистку важного рубежа на границе ДНР и Запорожья
Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из села Бурлацкое на границе ДНР и Запорожской области
Российская армия вытолкнула ВСУшников из села Бурлацкое у границы ДНР и Запорожской области. Сейчас наши парни проводят зачистку территории, сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«По посёлку Бурлацкое: наши войска выбили из населённого пункта подразделения ВСУ, идёт зачистка посёлка от украинских подразделений», — сказал он.
Рогов отметил, что российские войска активно движутся вперёд в этом районе линии столкновения, начав бои за освобождение данного населённого пункта накануне. При этом в дальнейшем «гнать ребят вперёд или форсировать события» не стоит.
Ранее Life.ru рассказала, что ВС РФ недавно освободили Улаклы и Новоандреевку в ДНР. Парни взяли территории под свой контроль прямо в День защитника Отечества. В наступательных действиях приняли участие подразделения «Южной» группировки войск и бойцы группировки войск «Центр».
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