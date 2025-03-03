На Украине началась проверка после удара по полигону ВСУ «Искандером»
На Украине началась проверка после удара по полигону ВСУ «Искандером». Обложка © Life.ru / Шедеврум
На Украине началась проверка в связи с ударом российских войск по полигону «Новомосковский» в Днепропетровской области. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый сообщил, что внимательно следит за расследованием, намереваясь выяснить все детали инцидента и добиться строгого наказания для виновных.
Он отметил, что назначил независимую проверку с участием военной контрразведки и привлечет к ответственности всех, кто принимал решения в тот день или не действовал своевременно. Драпатый подчеркнул, что никто не сможет укрыться от ответственности под предлогом бюрократии. При этом он признал наличие потерь среди личного состава, однако не уточнил количество погибших и место происшествия.
Напомним, что ранее на Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после удара «Искандера» по полигону. Российская ракета «Искандер» ударила по полигону противника в Днепропетровской области, что привело к массовому уничтожению украинских солдат. Местные СМИ возмутились тем, что в Киеве «все молчат» и отказываются официально комментировать сокрушительный удар Армии России. В итоге на Украине подтвердили удар.