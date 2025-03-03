«Ушли к Бандере»: Военный эксперт оценил массовое уничтожение солдат ВСУ ударом «Искандера»
Эксперт Дандыкин: Полторы роты и техника ВСУ ушли к Бандере после удара ВС РФ
Военный эксперт Василий Дандыкин оценил массовое уничтожение солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) ударом «Искандера». По его словам, эти удары Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) наносят регулярно, в том числе сегодня ночью и под утро. Об этом специалист сообщил в беседе с Life.ru.
«В данном случае было выявлено скопление техники и людей на полигоне — и нанесён удар ракетой «Искандер». Это оперативно-тактический комплекс, ракета «Оникс», сверхзвуковая, практически не сбиваемая. Во всяком случае, противодействовать ей, наверное, может только комплекс «Патриот», — заявил собеседник Life.ru.
Эксперт уточнил, что дальность ракеты сегодня составляет 500 километров — это позволяет практически покрывать всю территорию Украины, оставшуюся под контролем киевского режима. Боеголовка достаточно мощная и весит несколько сотен килограммов. Удар привёл к гибели около 150 человек и уничтожению большого количества техники противника.
Шанс выжить после удара такой ракеты зависит от того, где находились люди. Удары наносятся без «всякого стеснения» и по социальным объектам, и по людям, уточняет специалист.
Для нас это конкретно враг. Это люди, которые могли оказаться на фронте после подготовки, например, на Курской земле или в районе Красноармейска. И вот полторы роты ушли к Бандере вместе с различными бронированными машинами и другой техникой. Это подтверждено данными, возможно, от беспилотников или другими комбинированными методами. Вот такие удары сейчас наносятся регулярно.
Напомним, что ранее на Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после удара «Искандера» по полигону. Российская ракета «Искандер» ударила по полигону противника в Днепропетровской области, что привело к массовому уничтожению украинских солдат. Местные СМИ возмутились тем, что в Киеве «все молчат» и отказываются официально комментировать сокрушительный удар Армии России.
Midjourney / Life.ru