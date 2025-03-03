Украинский генерал подтвердил смертоносный удар российским «Искандером» по полигону ВСУ

Командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый подтвердил удар ВС РФ ракетой «Искандер» по полигону в Днепропетровской области. Он назвал произошедшее трагедией и пригрозил, что украинские военачальники, подвергшие своих подчинённых опасности, понесут наказание.

«Каждый, кто принимал решения в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, — все понесут ответственность. Никто не спрячется за объяснениями или формальными рапортами. Я буду требовать самого строгого наказания», — заявил он.