Украинский генерал подтвердил смертоносный удар российским «Искандером» по полигону ВСУ
Командующий Сухопутных войск ВСУ Драпатый подтвердил удар ВС РФ «Искандером»
Командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый подтвердил удар ВС РФ ракетой «Искандер» по полигону в Днепропетровской области. Он назвал произошедшее трагедией и пригрозил, что украинские военачальники, подвергшие своих подчинённых опасности, понесут наказание.
«Каждый, кто принимал решения в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, — все понесут ответственность. Никто не спрячется за объяснениями или формальными рапортами. Я буду требовать самого строгого наказания», — заявил он.
Напомним, что Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по полигону ВСУ в Днепропетровской области 1 марта. В результате атаки были уничтожены сотни украинских военных и десятки иностранных наёмников. Украинские СМИ возмутились тем, что в Киеве «все молчат» и отказываются официально комментировать сокрушительный удар российских войск. В Раде заявляют, что прилёт был во время построения, а вина якобы лежит на украинских офицерах, не принявших меры к сохранению жизней солдат.
Минобороны России