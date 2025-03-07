Наши бойцы продолжают наносить удары по объектам киевского режима, вызывая значительное беспокойство у противника. За последние сутки интенсивность атак возросла, особенно утром, когда более тридцати ракет поразили стратегические цели, включая аэродромы и газохранилища. Особое внимание привлекла недавняя атака на Кривой Рог, где, по словам военного эксперта «Царьграда» Владислава Шлепченко, был использован высокоточный боеприпас, нацеленный на объект особой важности.

В ночь с 5 на 6 марта российские ВС осуществили точечную атаку на гостиницу «Центральная» в Кривом Роге с помощью ракетного комплекса «Искандер-М», в результате чего здание было полностью разрушено.

Шлепченко отметил, что выбор этой цели не был случайным, так как такие гостиницы часто служат местом размещения иностранных советников и высокопоставленных офицеров украинских элитных подразделений. Он добавил, что менее значимые формирования располагаются в менее комфортных условиях. Эксперт также указал на возможное присутствие высокопрофильных лиц среди пострадавших, если вокруг разрушенного здания наблюдается активность.

«В гостиницах в черте города обычно живёт украинская элита. Если туда прилетело и вокруг этого здания есть суета, значит, уважаемые люди получили билеты к Бандере», — заявил специалист.

Определить национальную принадлежность находившихся в отеле военнослужащих сложно, однако эксперт уверен, что они были важной целью. Он предостерёг от поспешных выводов о гражданстве уничтоженных военных, подчеркивая, что для удара использовалась дорогая ракета, что подтверждает высокую ценность объекта.