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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 марта, 05:32
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На Украине заявили об ударах по энергетической инфраструктуре

Минэнерго Украины сообщило о масштабных ракетных ударах по энергообъектам

Энергетические и газовые объекты Украины подверглись массовым ракетным обстрелам. Об этом заявил министр энергетики киевского режима Герман Галущенко в соцсетях.

«Снова под массированным… ударом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины», — написал Галущенко.

Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в пяти украинских регионах звучит воздушная тревога. В их числе Киевская, Житомирская, Ровненская, Хмельницкая и Винницкая области.

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Ранее в Кривом Роге Вооружённые силы России атаковали «Искандером» гостиницу, где располагались иностранные наёмники, сражающиеся в рядах украинской армии. В результате ударов на месте начался пожар. Сообщается, что два человека погибли, ещё семеро получили ранения.

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Shutterstock / FOTODOM / Stefan vd Riet

Николай Рюмин
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