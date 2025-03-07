На Украине заявили об ударах по энергетической инфраструктуре

Энергетические и газовые объекты Украины подверглись массовым ракетным обстрелам. Об этом заявил министр энергетики киевского режима Герман Галущенко в соцсетях.

«Снова под массированным… ударом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины», — написал Галущенко.

Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в пяти украинских регионах звучит воздушная тревога. В их числе Киевская, Житомирская, Ровненская, Хмельницкая и Винницкая области.