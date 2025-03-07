На Украине заявили об ударах по энергетической инфраструктуре
Минэнерго Украины сообщило о масштабных ракетных ударах по энергообъектам
Энергетические и газовые объекты Украины подверглись массовым ракетным обстрелам. Об этом заявил министр энергетики киевского режима Герман Галущенко в соцсетях.
«Снова под массированным… ударом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины», — написал Галущенко.
Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в пяти украинских регионах звучит воздушная тревога. В их числе Киевская, Житомирская, Ровненская, Хмельницкая и Винницкая области.
Ранее в Кривом Роге Вооружённые силы России атаковали «Искандером» гостиницу, где располагались иностранные наёмники, сражающиеся в рядах украинской армии. В результате ударов на месте начался пожар. Сообщается, что два человека погибли, ещё семеро получили ранения.
Shutterstock / FOTODOM / Stefan vd Riet