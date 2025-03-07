Минобороны РФ подтвердило мощнейший высокоточный удар по объектам энергетики на Украине

Российские военные в ночь на 7 марта нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики на территории Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Целями стали объекты газово-энергетической инфраструктуры, которые питали военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины. В Минобороны подчеркнули, все цели успешно достигнуты, а все объекты поражены.

Всего за неделю с 1 по 7 марта ВС России нанесли семь групповых ударов по противнику. Были поражены инфраструктура военных аэродромов, склады с боеприпасами, цеха производства, склады хранения и пункты управления ударных БПЛА, места базирования катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наёмников.