Силы ПВО за ночь сбили над Россией 39 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны России в ночь на 7 марта уничтожили и перехватили 39 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Четырнадцать дронов ликвидировали над Крымом, ещё 12 — над Чёрным морем. Семь БПЛА поражены в Курской области, по одному — над Ростовской, Белгородской и Орловской областями, а также над Азовским морем.