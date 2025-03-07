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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 марта, 04:21

Силы ПВО за ночь сбили над Россией 39 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны России в ночь на 7 марта уничтожили и перехватили 39 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Четырнадцать дронов ликвидировали над Крымом, ещё 12 — над Чёрным морем. Семь БПЛА поражены в Курской области, по одному — над Ростовской, Белгородской и Орловской областями, а также над Азовским морем.

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Дроны над Чёрным морем начали сбивать ещё вечером 6 марта. Об уничтожении летательных аппаратов в отдалении от Севастополя сообщал местный губернатор Михаил Развожаев.

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Артур Лапсаков
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