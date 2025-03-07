Силы ПВО за ночь сбили над Россией 39 украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны России в ночь на 7 марта уничтожили и перехватили 39 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Четырнадцать дронов ликвидировали над Крымом, ещё 12 — над Чёрным морем. Семь БПЛА поражены в Курской области, по одному — над Ростовской, Белгородской и Орловской областями, а также над Азовским морем.
Дроны над Чёрным морем начали сбивать ещё вечером 6 марта. Об уничтожении летательных аппаратов в отдалении от Севастополя сообщал местный губернатор Михаил Развожаев.
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