Дмитрук назвал главной гарантией безопасности нейтральный статус Украины

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что нейтральный статус является единственной настоящей гарантией безопасности для Украины. Этой мыслью он поделился в соцсетях.

«Признание нейтралитета поможет стране избегать участия в конфликте между Западом и Россией и закончить участие в прокси-войне», — уверен украинский нардеп.

Дмитрук также подчеркнул, что Запад не в состоянии предоставить Киеву какие-либо гарантии безопасности, поскольку это невозможно. Поэтому депутат предложил Украине заключить мирный договор с Россией, восстановить дипломатические связи с Москвой и отказаться от русофобской государственной идеологии.