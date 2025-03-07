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Регион
6 марта, 23:49

Дмитрук назвал главной гарантией безопасности нейтральный статус Украины

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что нейтральный статус является единственной настоящей гарантией безопасности для Украины. Этой мыслью он поделился в соцсетях.

«Признание нейтралитета поможет стране избегать участия в конфликте между Западом и Россией и закончить участие в прокси-войне», — уверен украинский нардеп.

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Дмитрук также подчеркнул, что Запад не в состоянии предоставить Киеву какие-либо гарантии безопасности, поскольку это невозможно. Поэтому депутат предложил Украине заключить мирный договор с Россией, восстановить дипломатические связи с Москвой и отказаться от русофобской государственной идеологии.

Напомним, что ещё в октябре прошлого года директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отметил, что основная гарантия безопасности для Украины заключается в возвращении к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу.

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Shutterstock / FOTODOM / Happy Johnny

Лия Мурадьян
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