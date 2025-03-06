Госсекретарь Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной между РФ и США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в эфире телеканала Fox News, что конфликт на Украине — это прокси-война между Россией и США, обеими ядерными державами.

«И, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией», — сказал Рубио.

Он отметил, что американский президент Дональд Трамп считает этот конфликт затянувшимся и тупиковым. Рубио также подчеркнул необходимость его завершения.