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Регион
6 марта, 03:30

Госсекретарь Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной между РФ и США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в эфире телеканала Fox News, что конфликт на Украине — это прокси-война между Россией и США, обеими ядерными державами.

«И, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией», — сказал Рубио.

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Он отметил, что американский президент Дональд Трамп считает этот конфликт затянувшимся и тупиковым. Рубио также подчеркнул необходимость его завершения.

Ранее Рубио заявил, что Европа предпочла бы продолжение событий на Украине в течение года, рассчитывая таким образом ослабить Россию. При этом госсекретарь назвал президента США «единственным человеком, который действительно пытается положить конец конфликту».

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Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Лия Мурадьян
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