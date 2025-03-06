Госсекретарь Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной между РФ и США
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в эфире телеканала Fox News, что конфликт на Украине — это прокси-война между Россией и США, обеими ядерными державами.
«И, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией», — сказал Рубио.
Он отметил, что американский президент Дональд Трамп считает этот конфликт затянувшимся и тупиковым. Рубио также подчеркнул необходимость его завершения.
Ранее Рубио заявил, что Европа предпочла бы продолжение событий на Украине в течение года, рассчитывая таким образом ослабить Россию. При этом госсекретарь назвал президента США «единственным человеком, который действительно пытается положить конец конфликту».
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