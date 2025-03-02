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2 марта, 17:00

Глава Госдепа США отказался говорить о возможных уступках РФ по Украине

Глава Госдепа Рубио отказался комментировать возможные уступки РФ по Украине

Марко Рубио. Обложка © ТАСС / Mark Schiefelbein

Марко Рубио. Обложка © ТАСС / Mark Schiefelbein

Государственный секретарь США Марко Рубио отказался комментировать возможные компромиссы с Россией в контексте разрешения конфликта в Украине. Об этом он сообщил в интервью ABC News.

Он отметил, что не считает нужным обсуждать это в новостном формате, так как речь идёт о переговорах. Рубио подчеркнул, что процесс мирного урегулирования на Украине представляет собой «сложную работу дипломатии», и не стал углубляться в детали обсуждений.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон не видит Украину членом НАТО. Кроме того, он усомнился в готовности Зеленского урегулировать конфликт.

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Наталья Демьянова
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