Глава Госдепа США отказался говорить о возможных уступках РФ по Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио отказался комментировать возможные компромиссы с Россией в контексте разрешения конфликта в Украине. Об этом он сообщил в интервью ABC News.

Он отметил, что не считает нужным обсуждать это в новостном формате, так как речь идёт о переговорах. Рубио подчеркнул, что процесс мирного урегулирования на Украине представляет собой «сложную работу дипломатии», и не стал углубляться в детали обсуждений.