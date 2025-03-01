Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 03:50

Рубио раскрыл кровавые планы Европы по продолжению украинского конфликта

Рубио: Европа надеется на год продлить конфликт на Украине, чтобы ослабить РФ

Госсекретарь США Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Госсекретарь США Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Европа предпочла бы продолжение конфликта на Украине в течение года, рассчитывая таким образом ослабить Россию. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CNN.

«Я спрашивал о плане Европы по завершению войны, и один из министров иностранных дел ответил, что они рассчитывают на продолжение войны ещё год, чтобы Россия стала настолько ослабленной, что ей пришлось бы просить о мире. <...> Это не кажется мне реалистичным планом», — сказал он, не уточнив, о каком министре шла речь.

Макрон прокомментировал перепалку Зеленского и Трампа в Белом доме
Макрон прокомментировал перепалку Зеленского и Трампа в Белом доме

Рубио также прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас, которая после скандала в Белом доме поддержала Владимира Зеленского и высказалась о необходимости нового лидера для свободного мира, отметив, что эту роль должны взять на себя европейцы.

«Я слышал комментарии лидера ЕС о необходимости нового лидера для свободного мира. Эти люди играют в глупые игры и делают такие заявления. Каков их план? Единственным человеком, который действительно пытается положить конец этому конфликту, является президент Соединённых Штатов Дональд Трамп», — заявил Рубио, подчеркнув, что он всё ещё надеется на возможность прекращения боевых действий.

Трамп отверг предложение Зеленского вернуться к переговорам после перепалки в Овальном кабинете
Трамп отверг предложение Зеленского вернуться к переговорам после перепалки в Овальном кабинете

В конце февраля должна была состояться встреча Рубио и Каи Каллас, однако американский госсекретарь отменил её в последний момент. Причину такого решения называть не стали.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Марко Рубио
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar