Рубио раскрыл кровавые планы Европы по продолжению украинского конфликта

Европа предпочла бы продолжение конфликта на Украине в течение года, рассчитывая таким образом ослабить Россию. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CNN.

«Я спрашивал о плане Европы по завершению войны, и один из министров иностранных дел ответил, что они рассчитывают на продолжение войны ещё год, чтобы Россия стала настолько ослабленной, что ей пришлось бы просить о мире. <...> Это не кажется мне реалистичным планом», — сказал он, не уточнив, о каком министре шла речь.

Рубио также прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас, которая после скандала в Белом доме поддержала Владимира Зеленского и высказалась о необходимости нового лидера для свободного мира, отметив, что эту роль должны взять на себя европейцы.

«Я слышал комментарии лидера ЕС о необходимости нового лидера для свободного мира. Эти люди играют в глупые игры и делают такие заявления. Каков их план? Единственным человеком, который действительно пытается положить конец этому конфликту, является президент Соединённых Штатов Дональд Трамп», — заявил Рубио, подчеркнув, что он всё ещё надеется на возможность прекращения боевых действий.