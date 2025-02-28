Макрон прокомментировал перепалку Зеленского и Трампа в Белом доме
Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал срыв сделки Украины и США по редкоземельным металлам и перепалку, произошедшую между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Об этом он заявил в эфире французского телеканала.
«Мы должны благодарить тех, кто помог, и мы должны благодарить тех, кто борется с самого начала», — сказал Макрон в эфире местного телеканала BFM TV.
Президент Франции заявил, что считает правильным поддержку Украины и санкции против России, и продолжит работу в этом направлении. По данным Financial Times, Зеленский созвонился с Макроном после случившейся в Белом доме перепалки, а также поговорил с генсеком НАТО Марком Рютте.
Напомним, Зеленский прибыл в Белый дом, однако визит с самого начала вышел скомканным: Трамп обратил внимание на внешний вид экс-комика, который был одет не по-деловому. Во время беседы американский лидер обвинил Зеленского в неуважении к США и её усилиям по мирному разрешению конфликта на Украине. Трамп пытался уговорить гостя прекратить огонь, но тот отказался. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом. Документ по редкоземельным металлам так и не подписали.
Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert