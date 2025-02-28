Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 20:50

Макрон прокомментировал перепалку Зеленского и Трампа в Белом доме

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал срыв сделки Украины и США по редкоземельным металлам и перепалку, произошедшую между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Об этом он заявил в эфире французского телеканала.

«Мы должны благодарить тех, кто помог, и мы должны благодарить тех, кто борется с самого начала», — сказал Макрон в эфире местного телеканала BFM TV.

«Спасибо, Трамп»: Зеленский выдал пачку благодарностей после того, как его выгнали из Белого дома
«Спасибо, Трамп»: Зеленский выдал пачку благодарностей после того, как его выгнали из Белого дома

Президент Франции заявил, что считает правильным поддержку Украины и санкции против России, и продолжит работу в этом направлении. По данным Financial Times, Зеленский созвонился с Макроном после случившейся в Белом доме перепалки, а также поговорил с генсеком НАТО Марком Рютте.

Напомним, Зеленский прибыл в Белый дом, однако визит с самого начала вышел скомканным: Трамп обратил внимание на внешний вид экс-комика, который был одет не по-деловому. Во время беседы американский лидер обвинил Зеленского в неуважении к США и её усилиям по мирному разрешению конфликта на Украине. Трамп пытался уговорить гостя прекратить огонь, но тот отказался. В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом. Документ по редкоземельным металлам так и не подписали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar