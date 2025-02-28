Макрон прокомментировал перепалку Зеленского и Трампа в Белом доме

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал срыв сделки Украины и США по редкоземельным металлам и перепалку, произошедшую между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Об этом он заявил в эфире французского телеканала.

«Мы должны благодарить тех, кто помог, и мы должны благодарить тех, кто борется с самого начала», — сказал Макрон в эфире местного телеканала BFM TV.