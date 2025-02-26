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Регион
26 февраля, 15:01

Рубио в последний момент отменил встречу с главой евродипломатии Каллас

Журналист Либорейро: Встречу Рубио и Каллас в США отменили в последний момент

Марко Рубио и Кая Каллас. Обложка © ТАСС / АР

Марко Рубио и Кая Каллас. Обложка © ТАСС / АР

Глава европейской дипломатии Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио не будут проводить встречу, их переговоры были отменены в последний момент. Об этом в соцсети Х написал журналист Euronews Джордж Либорейро.

«Ожидаемая встреча между верховным представителем Каей Каллас и государственным секретарём Марко Рубио отменена, как стало известно», — подчеркнул он.

Либорейро не стал называть причину отмены встречи. При этом он отметил, что Каллас уже приехала в Вашингтон, где собирается пообщаться с представителями конгресса и сената США.

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Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью изданию Euractiv заявила, что российская сторона выглядит победительницей после встречи с дипломатами США в Эр-Рияде. По её словам Москва добилась того, что сейчас её позиция услышана и учитывается другими участниками международных процессов.

Татьяна Миссуми
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