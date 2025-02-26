Рубио в последний момент отменил встречу с главой евродипломатии Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио не будут проводить встречу, их переговоры были отменены в последний момент. Об этом в соцсети Х написал журналист Euronews Джордж Либорейро.

«Ожидаемая встреча между верховным представителем Каей Каллас и государственным секретарём Марко Рубио отменена, как стало известно», — подчеркнул он.

Либорейро не стал называть причину отмены встречи. При этом он отметил, что Каллас уже приехала в Вашингтон, где собирается пообщаться с представителями конгресса и сената США.