Рубио в последний момент отменил встречу с главой евродипломатии Каллас
Журналист Либорейро: Встречу Рубио и Каллас в США отменили в последний момент
Марко Рубио и Кая Каллас. Обложка © ТАСС / АР
Глава европейской дипломатии Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио не будут проводить встречу, их переговоры были отменены в последний момент. Об этом в соцсети Х написал журналист Euronews Джордж Либорейро.
«Ожидаемая встреча между верховным представителем Каей Каллас и государственным секретарём Марко Рубио отменена, как стало известно», — подчеркнул он.
Либорейро не стал называть причину отмены встречи. При этом он отметил, что Каллас уже приехала в Вашингтон, где собирается пообщаться с представителями конгресса и сената США.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью изданию Euractiv заявила, что российская сторона выглядит победительницей после встречи с дипломатами США в Эр-Рияде. По её словам Москва добилась того, что сейчас её позиция услышана и учитывается другими участниками международных процессов.