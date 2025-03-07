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Специальная военная операция (СВО)

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6 марта, 21:26

Четыре дрона ВСУ сбили над Чёрным морем в Севастополе

В Севастополе военные успешно отражают атаку ВСУ. В городе активно функционирует система противовоздушной обороны. На данный момент сбили четыре беспилотника, которые находились над Чёрным морем на значительном расстоянии от побережья в районе Качи. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах»,написал Развожаев.

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Также Развожаев уточнил, что гражданские объекты в городе не пострадали, о чём сообщила местная спасательная служба.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказал, что Киев снимает боеспособные подразделения с других участков фронта, чтобы перебросить их в Курскую область. Колесник подчеркнул, что ситуация в приграничных районах Курска достигла критической точки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Лия Мурадьян
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