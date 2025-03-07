Четыре дрона ВСУ сбили над Чёрным морем в Севастополе

В Севастополе военные успешно отражают атаку ВСУ. В городе активно функционирует система противовоздушной обороны. На данный момент сбили четыре беспилотника, которые находились над Чёрным морем на значительном расстоянии от побережья в районе Качи. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — написал Развожаев.

Также Развожаев уточнил, что гражданские объекты в городе не пострадали, о чём сообщила местная спасательная служба.