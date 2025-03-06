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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 марта, 12:52

Минобороны Польши снабжает ВСУ вооружением через хаб в Жешуве вопреки приказу Трампа

МО Польши заявило, что хаб в Жешуве продолжает снабжение ВСУ вопреки решению США

Польша не намерена прекращать военную поддержку Украине, поэтому хаб в международном аэропорту «Ясенки» в Жешуве продолжит работать в прежнем режиме. Об этом заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш после переговоров в Варшаве с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

«Мы продолжаем логистическое обеспечение [ВСУ] — то, что делает хаб в Ясенках, то, что происходит в Польше», — подчеркнул польский министр.

Также политик похвастался, что Польша и дальше обучает украинских военных, тренировки на полигонах республики прошли не менее 28 тысяч бойцов ВСУ. Он добавил, что Варшава также занимается передачей украинской стороне 46-го транша военной помощи, который оценивается в 200 миллионов евро.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не изменил решения о заморозке военных поставок Украине после поста Владимира Зеленского, где тот заявил о своей готовности к мирным переговорам и признался, что встреча в Белом доме вышла не такой, как планировалась. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал символическим жестом приостановку американской военной помощи Киеву. По его словам, Вашингтон просто добивается сговорчивости Зеленского и его согласия на кабальную сырьевую сделку по редкоземельным металлам.

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ТАСС / ЕРА

Татьяна Миссуми
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